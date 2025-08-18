Тристоронню зустріч лідерів США, України та росії готують у Європі – ЗМІ

США закликали європейських союзників бути готовими до переговорів уже цього тижня.

Радники президента США пояснюють, що короткострокова мета Дональда Трампа в переговорах щодо України — організувати особисту зустріч лідерів США, України та росії для обговорення умов миру.

Про це повідомляє Axios.

За словами одного з радників Трампа, усе інше є "лише прелюдією" до цього моменту. План переговорного процесу передбачає три етапи:

Двостороння зустріч Трампа з путіним для погодження кроків до миру.

Двостороння зустріч Трампа із Зеленським для узгодження позиції Києва.

Тристоронні переговори за участю всіх трьох лідерів для остаточного обговорення угоди.

На саміті в Анкориджі владімір путін висунув максималістські вимоги щодо п’яти регіонів України, зокрема Донецької області. Видання зазначає, що диктатор рф "хотів усе" і на якийсь момент здавався настільки непохитним, що Трамп був готовий піти.

"Якщо Донецьк є важливим, і якщо немає поступок, ми просто не повинні це затягувати", — нібито сказав Трамп путіну.

Попри це, у Вашингтоні повідомляють про певний прогрес: путін погодився на можливість надання Україні "гарантій безпеки" від США та європейських союзників, що може включати навіть розміщення американських військ на українській території.

У понеділок, 18 серпня, о 20:15 за київським часом у Вашингтоні має відбутися двостороння зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. До переговорів приєднається й віцепрезидент США Джей Ді Венс, який під час попередніх перемовин у лютому фактично спровокував конфлікт із українським лідером.

Вже о 22:00 того ж дня запланована багатостороння зустріч Трампа і Зеленського з європейськими лідерами.

Паралельно тривають дискусії щодо місця проведення потенційної зустрічі Трампа, Зеленського та путіна. Як повідомляє Sky News, США закликали європейських союзників бути готовими до переговорів уже цього тижня.

Серед пропозицій:

прем’єр Італії Джорджія Мелоні запропонувала Рим,

президент Франції Еммануель Макрон — Женеву,

Зеленський і Трамп схиляються до Ватикану,

путін наполягає на Женеві.

МЗС Італії та Швейцарії вже підтвердили готовність прийняти переговори. Серед альтернативних варіантів розглядаються також Будапешт і Гельсінкі.