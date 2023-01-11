Цієї ночі у Туреччині провели зустріч омбудсмени України та рф

Сторони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн.

Уповноважений з прав людини ВРУ Дмитро Лубінець зустрівся із російською уповноваженою Тетяною Москальковою цієї ночі у Туреччині.

Про це він повідомив у телеграмі.

За словами українського омбудсмена, темами переговорів стали гуманітарні проблеми. Уповноважені з прав людини двох країн обмінялися пропозиціями.

"Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", – зазначив Лубінець.

Раніше Дмитро Лубінець анонсував зустріч із Москальковою. Він зазначав, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.