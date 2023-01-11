Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Цієї ночі у Туреччині провели зустріч омбудсмени України та рф

11 січня 2023, 09:56
Цієї ночі у Туреччині провели зустріч омбудсмени України та рф
омбудсмен Дмитро Лубінець
Сторони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн.

Уповноважений з прав людини ВРУ Дмитро Лубінець зустрівся із російською уповноваженою Тетяною Москальковою цієї ночі у Туреччині.

Про це він повідомив у телеграмі.

За словами українського омбудсмена, темами переговорів стали гуманітарні проблеми. Уповноважені з прав людини двох країн обмінялися пропозиціями.

"Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", – зазначив Лубінець.

Раніше Дмитро Лубінець анонсував зустріч із Москальковою. Він зазначав, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.


РосіявійнаТуреччинаУкраїнаомбудсмен

Останні матеріали

Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 23:01
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється