Ціни на електроенергію в Європі зросли через російські атаки на українську інфраструктуру — прем'єр Греції

Цього літа ціни на електроенергію в регіоні зросли більш ніж удвічі, підкресливши вразливість енергетичних ринків ЄС.

російські атаки на українську інфраструктуру стали однією з причин різкого зростання цін на електроенергію в південно-східній Європі. Цього літа ціни на електроенергію в регіоні зросли більш ніж удвічі, підкресливши вразливість енергетичних ринків ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це повідомляє Financial Times.

У листі до Єврокомісії, з яким ознайомилася Financial Times, Міцотакіс повідомив, що в серпні ціни зросли з 60 до 130 євро за мегават-годину. Він закликав главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн терміново вирішити проблему нестачі транскордонних потужностей для стабілізації цін.

Серед причин стрибка цін Міцотакіс назвав спекотну погоду, перебої у виробництві електроенергії та пересохлі водосховища. Однак ключовим фактором, за його словами, стали російські удари по енергосистемі України, що призвело до шестикратного збільшення імпорту електроенергії в Україну від сусідніх країн ЄС.

Грецький лідер також вказав на необхідність поліпшити нагляд за ринком електроенергії, який він назвав "непрозорим чорним ящиком". Політики ЄС, включно з колишнім прем'єр-міністром Італії та президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі, також висловили занепокоєння високими і нестабільними цінами на енергоносії, що негативно позначається на конкурентоспроможності Європи.

Фон дер Ляєн наголосила на важливості транскордонних енергетичних мереж, які можуть бути профінансовані з бюджету ЄС для досягнення кліматичних цілей.