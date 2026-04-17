Ціни на нафту падають на тлі заяв Трампа про угоду з Іраном

17 квітня 2026, 09:51
Ціни на нафту падають на тлі заяв Трампа про угоду з Іраном
Однак інвестори залишаються скептичними щодо заяв американського президента.

Ціни на нафту різко знижуються після оптимістичних заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого врегулювання конфлікту з Іраном.

За даними Bloomberg від п'ятниці, 17 квітня, американська марка West Texas Intermediate впала до $93 за барель, втративши понад 3% за тиждень, а марка Brent торгувалася близько $99 за барель.

Аналітики зазначають, що інвестори залишаються скептичними щодо заяв американського президента. Під час конфлікту, який спалахнув у лютому через удари США та Ізраїлю по Ірану, Трамп неодноразово збивав з пантелику учасників ринку своїми непослідовними висловлюваннями й раптовими змінами стратегій. Його заяви нерідко створювали хаос у фінансових колах та викликали нестабільність на ринках.

У свіжій заяві Трамп висловив упевненість, що двотижневе перемир’я між США та Іраном уже скоро завершиться підписанням угоди. Водночас він готовий до подовження цього терміну, якщо знадобиться більше часу для переговорів. З його слів, у випадку укладення угоди він може навіть особисто відвідати Пакистан, де тривав перший етап переговорів.

Нагадаємо, президент США повідомив про тимчасове припинення бойових дій між Ізраїлем і Ліваном, яке має тривати 10 днів. 

Тим часом окремі країни Перської затоки та європейські союзники оцінюють термін потенційної мирної угоди між США та Іраном приблизно в шість місяців, умовлюючи сторони розширити режим припинення вогню для досягнення компромісу.

Контроль над Ормузькою протокою, що є ключовим з’єднанням між Перською затокою та світовими ринками, залишається однією з гострих проблем. Подвійна блокада фактично паралізувала рух суден, а Іран, попри закінчення війни, планує запровадити транзитний збір.

"Попри певний геополітичний прогрес, це не призвело до реального відновлення потоків, які залишаються суттєво обмеженими", - додала вона.

Зважаючи на пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль застеріг, що відновлення значної частини видобутку нафти й газу може тривати до двох років. Він підкреслив, що процес відновлення проходитиме поступово.

СШАІраннафтаДональд Трампперемир'яОрмузька протока

