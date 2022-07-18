Ціни на нафту в світі зростають: що впливає на ринок

Минулого тижня Brent і WTI показали найбільше тижневе падіння приблизно за місяць через побоювання рецесії, яка вплине на попит на нафту

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок - цьому сприяло ослаблення долара і обмежені запаси, які компенсують занепокоєння щодо рецесії і перспектив широкомасштабних обмежень через Covid-19 в Китаї.

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 69 центів (0,7%) - до 101,85 дол за барель після зростання на 2,1% у п'ятницю, пише Reuters.

Серпневі ф'ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 27 центів (0,3%) - до 97,86 дол за барель після зростання на 1,9% на попередній сесії.

"Минулого тижня Brent і WTI показали найбільше тижневе падіння приблизно за місяць через побоювання рецесії, яка вплине на попит на нафту.

Цього тижня в деяких частинах Китаю тривали масові тестування на COVID, що викликало занепокоєння щодо попиту на нафту у другому найбільшому споживачі нафти", - пише агентство.

Проте поставки нафти залишаються обмеженими, що підтримує ціни.

Як і очікувалося, поїздка президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії не дала жодної обіцянки від головного виробника ОПЕК збільшити поставки нафти, зазначає видання.

У неділю старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн заявив, що поїздка призведе до того, що виробники нафти зроблять "ще кілька кроків" з точки зору поставок, але він не сказав, яка країна або країни збільшать виробництво.

"Незважаючи на те, що не було ніяких негайних обіцянок збільшити видобуток нафти, США, як повідомляється, вказали на очікуване поступове збільшення видобутку", - сказав Баден Мур, глава відділу досліджень сировинних товарів в Національному австралійському банку.

Цього тижня світові ринки зосереджені на відновленні поставок російського газу до Європи через газопровід "Північний потік-1", ремонт якого заплановано завершити 21 липня. Уряди, ринки та компанії побоюються, що зупинка може бути продовжена через війну РФ проти України.

Втрата цього газу сильно вдарить по Німеччині, четвертій найбільшій економіці світу, і посилить загрозу рецесії.