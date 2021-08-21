Ціни на залізну руду в Китаї різко впали

Логіка така, що чим слабшим буде попит, тим суворіше обмеження на виробництво сталі. Припускаючи зниження попиту, зростання цін на сталь буде обмеженим, коли тиск на залізну руду буде значним

Ціни на залізну руду на Даляньській товарній біржі падають шостий тиждень поспіль. У порівнянні з попереднім тижнем їх вартість знизилася на 9,6%.

Про це повідомляє GMK Center.

20 серпня вересневі ф'ючерси на руду завершили торги на позначці 136,9 долара за тонну. Мінімальний показник торгів був зафіксований 19 серпня на рівні 134,05 долара.

Вартість сировини за добу впала на 7,6%, опустившись до найнижчого показника з кінця березня 2021 року.

У 2020 році вартість залізної руди зросла з 87 доларів за тонну до 225 доларів.

Аналітики Reuters зазначають, що поточне зниження цін на залізну руду в Китаї викликано очікуваннями скорочення споживання сталі в Китаї в другому півріччі, особливо в будівельному секторі, через жорсткість держполітики в сфері нерухомості.

"Логіка така, що чим слабшим буде попит, тим суворіше обмеження на виробництво сталі. Припускаючи зниження попиту, зростання цін на сталь буде обмеженим, коли тиск на залізну руду буде значним", – зазначають аналітики китайського інвестиційного банку CITIC Securities.

Тим часом, постачання залізної руди, як очікується, збільшаться за рахунок місцевих гірничодобувних компаній, поставок з Бразилії та інших неосновних напрямків, повідомив Лі Вентао, аналітик Tianfeng Futures.

Нагадуємо:

Китай – найбільший імпортер залізної руди в світі.

За даними 2020 року країна наростила імпорт сировини – на 9,5% в порівнянні з попереднім роком.

За даними Мінекономіки України, у другому кварталі 2021 року в річному вимірі світові ціни на залізну руду зросли в 2,1 рази.

Ціновий бум на ринку руди грав на руку українським олігархам, які контролюють її видобуток, зокрема Рінату Ахметову.

Однак ці плани невдовзі може поламати влада. У межах плану з деолігархізації уряд 12 травня схвалив законопроєкт щодо підвищення ренти на видобуток руди, прив'язавши її розмір до ринкових цін.