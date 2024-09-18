Цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

Цього року Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.

Про це повідомляє LRT із посиланням на міністра оборони.

У середу Лаурінас Кащюнас представив свіжу інформацію про військову підтримку на адресу України на закритому засіданні Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони.

"Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року", – заявив він журналістам після засідання.

За словами міністра оборони, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.