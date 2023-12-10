Цього року у світі тривають 183 локальних конфлікти – дослідження

Інтенсивність світових конфліктів зростає з кожним роком.

У 2023 році тривають 183 регіональних і локальних конфлікти — це найбільша кількість воєн за 30 років.

Про це свідчать дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні (IISS), пише Bloomberg.

Автори дослідження описують світ, у якому "домінують дедалі складніші конфлікти та збройне насильство на тлі великої кількості дійових осіб, збігу складних мотивів, глобального впливу і прискорення зміни клімату".

Дослідники пишуть, що в усьому світі відбуваються прикордонні сутички, з яких спроба росії захопити Україну є найбільш руйнівною. Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між росією й Грузією зберігається напруженість, а відносини між Алжиром і Марокко зараз гірші, ніж будь-коли в сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, і градус суперечностей у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високим.

Інтенсивність світових конфліктів зростає з кожним роком: за даними останнього опитування кількість жертв зросла на 14%, а насильницьких подій стало на 28% більше. Дослідники відзначають, що політика авторитарних держав — зокрема Китаю, росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки — стає все більш напористою.

Дослідження IISS проводив до війни в Ізраїлі, що почалася 7 жовтня 2023 року.

У звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) йдеться, що у 2022 році попит на зброю зріс, але світові виробники виявилися не готовими до цього.

У 2022 році дохід від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших компаній галузі становив $597 млрд — на 3,5% менше, ніж у 2021-му, навіть попри різке зростання попиту.

"У багатьох збройових компаній виникли труднощі при адаптації виробництва до високоінтенсивних воєн. Однак були підписані нові контракти, зокрема на боєприпаси, від яких очікується збільшення доходів у 2023 році та в наступний період", — зазначила директорка програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Сюдро.