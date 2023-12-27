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CУСПІЛЬСТВО

Два військові конфлікти, 50 виборів та економічна нестабільність через геополітичні ризики. Що чекає на світ у 2024 році? – NYT

27 грудня 2023, 17:02
Два військові конфлікти, 50 виборів та економічна нестабільність через геополітичні ризики. Що чекає на світ у 2024 році? – NYT
Фото: з вільних джерел
Експерти пророкують, що у 2024 році проблем буде тільки більше.

Прийдешній рік буде не менш складним, ніж рік, що минає.

Про це пише New York Times.

На світ чекають війни та геополітичні хвилювання, які позначаться на глобальній економіці. Головними викликами залишаться конфлікти в Україні та на Близькому Сході, проте на нас чекає й електоральний марафон - вибори відбудуться в 50 країнах, населення яких загалом становить понад 2 млрд осіб і 60% світового економічного виробництва. Це Індія, Індонезія, Мексика, росія, США, ПАР і 27 держав ЄС.

Якраз вибори можуть змінити розстановку сил на світовій карті, тому що багато кампаній відбудуться на тлі недовіри населення до роботи чинних урядів і постійної тривоги з приводу економічних перспектив. У людей знижуються доходи і рівень життя, зростає нерівність, а тому вони скептично ставляться до глобалізації. Через це шанси на перемогу зростають у консерваторів і популістів, готових пообіцяти людям, що якщо вони прийдуть до влади, то "все буде добре".

Експерти прогнозують, що прихід до влади "розгніваних популістів" у деяких країнах може підштовхнути уряди до посилення контролю над торгівлею, іноземними інвестиціями та міграцією. Скептицизм до глобалізації у світі зростає через стагнацію доходів, падіння рівня життя і зростаючу нерівність.

Професор Кембриджського університету Дайана Койл припускає, що прихід до влади правих популістів може призвести до виникнення "порочного кола", тому що ослаблення глобальної торгівлі (і підтримка своїх виробників) означатиме і скорочення доходів у далекій перспективі.

Найважливішими виборами у світі будуть вибори президента США. У разі перемоги Трампа Америка зробить крок назад у партнерстві з Європою, відмовиться від підтримки України і займе більш непримиренну позицію щодо Китаю.

"Навіть у країнах, де вибори не є ні вільними, ні чесними, лідери чутливі до стану економіки", - пишуть журналісти, маючи на увазі росію, і звертають увагу на те, що до березня 2024 р. рубль на вимогу путіна зміцнюватиметься.

За останні кілька місяців спостерігається зростання кількості дрібніших гравців на геополітичній карті, таких як Хамас, Ємен, Азербайджан і Венесуела, які прагнуть змінити статус-кво у своїх регіонах. І це теж позначатиметься на глобальній економіці.

"Постійна нестабільність у геополітичних і геоекономічних відносинах між великими економіками викликає найбільше занепокоєння для керівників відділів ризиків як у державному, так і в приватному секторах", — показало опитування Всесвітнього економічного форуму, проведене в середині року.

Оскільки попереду тривають військові конфлікти, зростає кількість екстремальних погодних умов і низка великих виборів, цілком імовірно, що 2024 рік принесе ще більше того ж.

вибориекономікавійнирф тероризм2024 рік

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