США обговорюють плани відповіді на можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході – Politico

Це може поставити президента Джо Байдена в центр заплутаного близькосхідного конфлікту в розпал важкої передвиборчої кампанії.

В адміністрації президента Джо Байдена розробляють плани реагування США на випадок того, якщо війна в Газі переросте в ширший і затяжний регіональний конфлікт.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох поінформованих посадовців, зокрема одного високопосадовця з адміністрації президента.

За їхніми словами, військові розробляють плани удару у відповідь по підтримуваних Іраном бойовиках-хуситах, які нападають на комерційні судна в Червоному морі, що включає в себе нанесення ударів по об'єктах хуситів в самому Ємені – варіант, який у Пентагоні вже пропонували раніше.

У матеріалі йдеться, що США вже кілька місяців непублічно закликають Тегеран переконати його маріонеток зменшити масштаби своїх атак, але поки що у Вашингтоні не бачать жодних ознак того, що угруповання почали зменшувати кількість об'єктів для нападів, та побоюються, що найближчими днями насильство лише зростатиме.

Співрозмовники видання кажуть, що потенціал для ширшого конфлікту зростає після низки конфронтацій в Іраку, Лівані та Ірані, що відбулися за останні кілька днів.

Ці події переконали декого в адміністрації, стверджують джерела, що війна в Газі офіційно вийшла далеко за межі сектору – сценарій, якого США намагаються уникнути протягом багатьох місяців.

За даними посадовців, метушня всередині адміністрації зі складанням звітів про потенційні точки атак та можливу реакцію США на цьому тижні стала результатом наказів з вищих ешелонів адміністрації через побоювання, що насильство в регіоні буде тільки продовжувати зростати, і що Вашингтону врешті-решт доведеться втрутитися.

Особливе занепокоєння викликає потенціал ескалації в Червоному морі, стверджує видання, де напади бойовиків-хуситів на торгові судна спонукали США оголосити минулого місяця про створення нової міжнародної морської коаліції для стримування цих атак.

За інформацією джерел, існує також страх, що насильство в Газі може поширитися на Західний берег річки Йордан та Ліван, адже вже зараз ліванське проіранське угруповання "Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем на кордоні, і є повідомлення про напади ізраїльських поселенців на палестинців на Західному березі річки Йордан.

Втім, поки що США не бачать жодних ознак того, що "Хезболла" прагне розширення конфлікту, йдеться в публікації Politico.