Туреччина долучиться до місії НАТО з патрулювання неба Естонії та Румунії для стримування росії

Туреччина планує долучитися до місії НАТО з укріплення східних рубежів альянсу і стримування росії. Зокрема йдеться про патрулювання повітряного простору в Естонії та Румунії турецькими винищувачами.

Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони Туреччини.

Зазначається, що спочатку турецька авіація буде розгорнута в Естонії і пробуде там з серпня по листопад. Після цього турки патрулюватимуть небо в Румунії з грудня цього року по березень 2027 року.

Турецькі військові наголосили, що це насправді не перший епізод їхньої участі у місіях НАТО на східному фланзі. У міністерстві нагадали, що Туреччина вже долучалася до посилених місій з патрулювання повітряного простору Польщі влітку 2021 року, а також у Румунії з листопада 2023 року по квітень 2024 року.

Як зауважує Reuters, новий епізод розгортання турецької авіації в Європі відбувається на тлі зусиль НАТО з укріплення оборони після серії порушення повітряного простору альянсу з боку росії.

Крім того, наступний саміт НАТО, запланований на липень, відбудеться якраз в Туреччині.