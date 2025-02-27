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ПОЛІТИКА

Туреччина готова брати участь у миротворчій місії в Україні, але за умови участі у всіх консультаціях

27 лютого 2025, 17:35
Туреччина готова брати участь у миротворчій місії в Україні, але за умови участі у всіх консультаціях
Фото: reuters.com
Анонімні джерела повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським.

Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Про це повідомляє Bloomberg.

Анонімні джерела повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця.

Bloomberg зауважив, що американський президент Дональд Трамп працює над планом щодо забезпечення припинення вогню в Україні з російським диктатором владіміром путіним. Водночас він заявив, що підтримає участь європейських союзників у миротворчих силах і наданні гарантій безпеки Україні, хоча і виключив пряму роль США.

Це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні під проводом європейських країн.

Джерела наголосили, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Примітно, що і Франція, і Великобританія вже сказали, що готові розгорнути війська в Україні в рамках пакета гарантій безпеки, спрямованих на забезпечення будь-якого мирного врегулювання, за умови, що США нададуть підтримку і підтримають цю ініціативу.

Нагадаємо, Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України, оголосивши проведення термінових тендерів на квітень-травень для реалізації проєктів, що повинні бути завершені вже цього року.

війнаТуреччинаВолодимир Зеленськиймиротворча місія

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