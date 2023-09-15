Туреччина і росія не можуть домовитися про керування "газовим хабом"

Країни не можуть домовитися, хто керуватиме "газовим хабом", проєкт зі створення якого планують реалізувати на території Туреччини.

Про це повідомляє Reuters.

"Є проблеми з управлінням, дві країни борються за те, хто повинен керувати хабом", - пише агентство, посилаючись на анонімні джерела.

Також там додали, що близьке до російського "Газпрому" джерело визнало наявність проблеми з питаннями управління.

"Газпром" і міністерство енергетики Туреччини не відповіли на запити про коментар щодо ситуації.

"росія розглядає хаб як спосіб змінити маршрут свого експорту газу зараз, коли європейські країни різко скоротили закупівлі. Він сподівається продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати напряму в рф", - йдеться в матеріалі.

Наразі Москва постачає газ до Туреччини через трубопроводи "Блакитний потік" і "Турецький потік" через Чорне море. Газ через "Турецький потік»" теж йде на подальший експорт до Південної та Східної Європи, включаючи Угорщину, Грецію, Боснію і Герцеговину, Румунію та Сербію.

"Деякі західні столиці стурбовані тим, що будь-який турецький газовий хаб, який включає російський газ, може дозволити Москві маскувати експорт, який підпадає під санкції Заходу через її дії в Україні, шляхом змішування палива з різних джерел", - пише Reuters.