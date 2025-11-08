Туреччина звинуватила Нетаньягу у геноциді і видала ордер на арешт

Стамбульська прокуратура оголосила у розшук прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ще 36 осіб.

Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 осіб, серед яких — прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, у межах розслідування звинувачень у скоєнні геноциду під час ізраїльських атак на сектор Гази.

Про це повідомляє турецька газета Daily Sabah.

За даними видання, до переліку підозрюваних входять також високопосадовці та представники військового керівництва Ізраїлю. Їм інкримінують напади, що призвели до загибелі понад 68 тисяч палестинців.

Розслідування ініціювала Стамбульська асоціація адвокатів, голова якої Ясін Шамлі звинуватив Ізраїль у скоєнні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, попри рішення ООН та Міжнародних судових інституцій.

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) також видав ордери на арешт Нетаньягу та тодішнього міністра оборони Йова Галанта, звинувативши їх у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Газі.