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Турецькі ЗМІ повідомили про падіння поблизу Трабзона безпілотника

02 липня 2026, 16:35
Турецькі ЗМІ повідомили про падіння поблизу Трабзона безпілотника
Фото: Kaynak: İHA
Фахівці вважають, що він український.
У місті Трабзон, що на узбережжі Чорного моря в Туреччині, виявили дрон, що ніс вибухівку. Фахівці вважають, що він український.
 
Про це пишуть CNN Turk та Hurriyet.
 
Дрон упав у місцевості Вакфікебір, врізавшись у гілки дерев, а його частини розлетілися навколо. Місцеві жителі, які почули шум, повідомили про інцидент до жандармерії.
 
На місце події прибули групи правоохоронців, які зібрали розкидані частини дрона та забрали їх на експертизу. Згідно з висновками фахівців, дрон належить Україні та містив вибухівку.
 
Тебриз розташований на південно-східному узбережжі Чорного моря, приблизно за 800 кілометрів від українського узбережжя.
Туреччинавійна в Україніросія окупанти

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