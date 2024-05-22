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У Байдена готові підтримати санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу

22 травня 2024, 11:06
У Байдена готові підтримати санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу
Фото: з вільного доступу
Адміністрація президента США Джо Байдена буде працювати з Конгресом над можливим введенням санкцій проти Міжнародного кримінального суду.

Про це пише американська газета Financial Times

Республіканець Джим Ріш запитав державного секретаря Ентоні Блінкена, чи підтримує він рішення  проти того, щоб МКС пхав свого носа у справи країн, які мають незалежну, легітимну демократичну судову систему.

"Ми хочемо працювати з вами на дво- партійній основі, щоб знайти відповідь. Я думаю, що ми повинні розглянути відповідні кроки, щоб вжити заходів у зв'язку з глибоко помилковим рішенням МКС", - відповів держсекретар.

Відкритість держсекретаря двопартійній співпраці деомнструє рівень гніву у Вашингтоні через можливість видачі ордерів на арешт прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галланта, пише видання. 

У республіканців не вказали, які саме санкції розглядають, але є очікування, що вони будуть спрямовані проти прокурора МКС Каріма Хана та інших осіб, причетних до розслідування. 

Також спікер Палати представників Майк Джонсон може провести голосування щодо санкцій вже цього тижня.

Разом з тим, позиція демократів менш чітка, пише видання. Демократичне керівництво розкритикувало суд, однак ще висловилося щодо введення санкцій.

Нагадаємо, що в кінці квітня стало відомо, що МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху через війну в Газі.

 

білий дімсанкціїміжнародний кримінальний суд

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