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У БЕБ розкрили ухилення від сплати 244 млн грн митих платежів за транзит нафтопродуктів

13 лютого 2023, 21:24
У БЕБ розкрили ухилення від сплати 244 млн грн митих платежів за транзит нафтопродуктів
Джерело: slovoidilo
представники компанії-транспортувальника порушили вимоги і умови митного режиму "Транзит" під час транзитного переміщення паливно-мастильних матеріалів магістральним нафтопродуктопроводом.

Слідчі Бюро економічної безпеки розкрили схему, за якою одна з компаній ухилялась від сплати понад 244 мільйонів гривень митних платежів при транзиті нафтопродуктів в 2020-2022 роках.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як розповіли у відомстві, представники компанії-транспортувальника порушили вимоги і умови митного режиму "Транзит" під час транзитного переміщення паливно-мастильних матеріалів магістральним нафтопродуктопроводом. Це стало причиною того, що їм необхідно було сплатити до державного бюджету суму митних платежів.

Однак дії деяких осіб призвели до заниження сум податкового зобов'язання зі сплати мита. Компанія не виконала своїх зобов'язань щодо забезпечення сплати митних платежів. У зв'язку з цим державному бюджету було завдано шкоди на суму понад 244 млн грн.

"У межах досудового розслідування встановлено, що бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутату "утікачу" особи, який на початку року був позбавлений громадянства України. За результатами обшуків декількох нежитлових приміщень, вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов’язання сплати ми", - сказано в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться ймовірно про екснардепа Андрія Деркача.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи.

 

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