У Брюсселі заперечують, що ЄС обговорює з Україною переговори з рф – ЗМІ

Інформацію про обговорення європейський дипломат назвав неправдивою.

У Європейському Союзі заперечують інформацію про ведення з Україною обговорення щодо можливих переговорів з росією, про які повідомила американська телекомпанія NBC News 4 жовтня.

Про це заявив на умовах анонімності високопоставлений європейський дипломат у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якби це була правда, я про це знав би", – заявив дипломат.

Стосовно військової допомоги дипломат зазначив, що літаки F-16, яких вимагає Україна, «вже в дорозі».

Нагадаємо, що NBC News, повідомляючи про мирні переговори, посилалася на двох високопоставлених американських чиновників – колишнього та діючого. Серед іншого, у публікації зазначалося, що "як стимул для президента України Володимира Зеленського розглянути можливість переговорів, НАТО може запропонувати Києву певні гарантії безпеки, навіть без формального вступу Києва до Альянсу".

У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто з партнерів не тисне на нього, щоб Україна сіла за стіл переговорів із рф.

"Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів", – заявив Зеленський на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.