Американські та європейські чиновники обговорюють з Україною тему мирних переговорів з рф – ЗМІ

Розмови включають дуже широкі обриси того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з росією.

Американські та європейські офіційні особи почали негласно обговорювати з українським урядом можливі мирні переговори з рф.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на слова одного чинного високопоставленого американського чиновника і одного колишнього високопоставленого чиновника США.

Ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з рф, сказали чиновники. Деякі з обговорень, які чиновники назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, що підтримують Україну, в тому числі членів НАТО, відомої як Контактна група з питань оборони України.

Обговорення є визнанням динаміки військової ситуації в Україні та політичної ситуації в США і Європі, зазначили посадовці.

Переговори розпочалися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні. Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що сили України вичерпуються, в той час як росія має, здається, нескінченні запаси.

Уряд США також занепокоєний тим, що війна рф проти України привертає менше уваги громадськості, ніж війна між Ізраїлем і Хамас. Чиновники побоюються, що така зміна може ускладнити надання додаткової допомоги для Києва.

Деякі американські військові чиновники в приватних розмовах почали використовувати термін "патова ситуація" для опису війни рф проти України, а деякі кажуть, що все може звестися до того, яка сторона зможе найдовше утримувати військову силу. Жодна зі сторін не робить значних успіхів на полі бою у протистоянні, яке деякі американські чиновники зараз описують як війну за сантиметри. У приватних розмовах посадовці також заявляють, що Україна, ймовірно, має час до кінця року або невдовзі після цього, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками.

"Будь-які рішення щодо переговорів має приймати Україна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії", - заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон.

Представник адміністрації Байдена також зазначив, що США брали участь разом з Україною в обговоренні рамок мирного саміту, але додав, що Білому дому "нічого не відомо про будь-які інші розмови з Україною про переговори на цей час".

Адміністрація Байдена не бачить жодних ознак того, що президент росії путін готовий до переговорів з Україною, заявили два американські чиновники. Західні офіційні особи кажуть, що путін все ще вважає, що може "перечекати", або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять внутрішню підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою, кажуть чиновники.

І Україна, і росія намагаються не відставати у накопиченні військових запасів. рф наростила виробництво артилерійських снарядів і, за словами західного чиновника, протягом наступних кількох років зможе виробляти два мільйони снарядів на рік. Але росія випустила близько десяти мільйонів снарядів в Україні минулого року, додав він, тому їй також доведеться покладатися на інші країни.

За даними Пентагону, адміністрація Байдена витратила 43,9 мільярда доларів на допомогу Україні з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. Американський чиновник каже, що в адміністрації залишилося близько 5 мільярдів доларів, які вона може надати Україні, перш ніж гроші закінчаться. Допомоги Києву не залишилося б, якби у США не було виявлено бухгалтерську помилку на суму 6,2 мільярда доларів, спричинену багатомісячним завищенням вартості обладнання, яке надсилалося Києву.

Американські чиновники також вважають, що росія знову спробує завдати удару по критичній інфраструктурі в Україні цієї зими, намагаючись залишити українців у темряві та холоді.

Представники адміністрації США очікують, що Україна захоче мати більше часу для боротьби на полі бою, особливо з новим, потужнішим обладнанням, "але зростає відчуття, що вже занадто пізно, і настав час укласти угоду", сказав колишній високопоставлений чиновник адміністрації. Немає впевненості в тому, що Україна здійснить ще один весняний контрнаступ.

Один з високопосадовців адміністрації відкинув будь-яке уявлення про те, що США підштовхують Україну до переговорів.