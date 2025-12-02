Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чечні згоріла будівля ФСБ після атаки дронів

02 грудня 2025, 11:29
Фото: dialog.ua
Міноборони повідомило про збиття чотирьох дронів.

В ніч на вівторок у Чечні вночі сталася пожежа в будівлі ФСБ в Ачхій-Мартанівському районі внаслідок атаки безпілотників, повідомляють місцеві жителі.

Про це пишуть російські пабліки. 

Офіційних коментарів щодо інциденту наразі не надходило. Міністерство оборони росії повідомило про збиття чотирьох дронів над Чечнею.

Наразі справжність опублікованих у соцмережах фото та відео події не підтверджена.

 
Росіявійнавтрати рф

