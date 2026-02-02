Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чехії політик готує позов проти президента через непризначення міністром

02 лютого 2026, 12:49
Фото: ukrinform.ua
За даними ЗМІ, на початку січня Турека зачепив лист, в якому Павел перерахував причини, чому він вирішив не призначати його.

У Чехії одіозний політик від партії "Автомобілісти за себе" Філіп Турек заявив, що готує судовий позов проти президента Петра Павела через суперечку щодо його призначення міністром довкілля.

Про це пише České noviny.

Турек стверджує, що президент Чехії вступив у політичну боротьбу, проігнорувавши результати виборів та резолюцію Палати депутатів, коли не призначив його міністром довкілля. 

Член партії "Автомобілісти" заявив, що отримав проєкт позову і тепер хоче обговорити його з партнерами по коаліції.

За даними ЗМІ, на початку січня Турека зачепив лист, в якому Павел перерахував причини, чому він вирішив не призначати його. Президент зазначив, що політик неодноразово виявляв неповагу до чеського правопорядку, що ставить під сумнів його лояльність до основних цінностей конституційного ладу. 

Сам кандидат у міністри визнає, що йому буде нелегко виграти позов проти глави держави. У партії "Автомобілісти" раніше заявляли, що не звертатимуться до Конституційного суду через непризначення Турека, адже не хочуть "змінювати конституційний лад". З такою ж позицією виступив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

У Празі відбулася масштабна акція на підтримку чеського президента Петра Павела, яка зібрала десятки тисяч учасників на тлі конфлікту між главою держави та очільником МЗС Петром Мацінкою.

Минулого тижня у Чехії спалахнув скандал між президентом Петром Павелом та міністром закордонних справ Петром Мацінкою. Це сталося після того, як чеський президент оприлюднив повідомлення від глави МЗС, в яких той намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

Чехіяпетр павел

