У Досі завершилися дводенні переговори США та Ірану

Наступний раунд відбудеться після 9 липня.

У столиці Катару Досі завершилися непрямі переговори між США та Іраном, які тривали два дні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Під час переговорів обговорили рух Ормузькою протокою та розмороження коштів Ірану. Наступний раунд пройде після того, як 9 липня поховають верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який помер ще 28 лютого внаслідок авіаудару по Тегерану.

У МЗС Катару повідомили, що переговори призвели до прогресу в питаннях меморандуму між США та Іраном. Трамп сказав, що прогрес був і в питанні ядерної програми Ірану, додавши, що ліквідація ядерного арсеналу Тегерану просувається добре. Водночас джерела стверджують, що ядерну програму під час перемовин фактично не обговорювали. Американська та іранська сторони провели окремі розмови з посередниками з Катару і Пакистану.

Нагадаємо, 22 червня після переговорів у Швейцарії Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня США тимчасово зняли санкції на виробництво та продаж іранської нафти, а Іран у відповідь відкрив Ормузьку протоку. Вже 26 червня сторони обмінялися новими ударами, після чого 29 червня домовилися припинити взаємні атаки та зустрітися в Катарі.