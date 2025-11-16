У G7 похвалили Зеленського за підтримку розслідування НАБУ та САП
16 листопада 2025, 09:55
У G7 зазначили, що розраховують на подальше лідерство українського керівництва в антикорупційних реформах.
Посли держав "Групи семи" привітали готовність президента України Володимира Зеленського підтримати незалежне розслідування НАБУ та САП щодо можливої корупції в енергетиці.
Про це йдеться у дописі на платформі X.
У G7 зазначили, що розраховують на подальше лідерство українського керівництва в антикорупційних реформах, пояснивши: це є ключем до євроатлантичної інтеграції України.
Там також додали, що, оскільки російські атаки тривають, країни G7 й надалі підтримуватимуть енергетичну стійкість України.
Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження ключових державних підприємств у сфері енергетики. Зокрема, в "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії.