У G7 похвалили Зеленського за підтримку розслідування НАБУ та САП

16 листопада 2025, 09:55
У G7 похвалили Зеленського за підтримку розслідування НАБУ та САП
У G7 зазначили, що розраховують на подальше лідерство українського керівництва в антикорупційних реформах.
Посли держав "Групи семи" привітали готовність президента України Володимира Зеленського підтримати незалежне розслідування НАБУ та САП щодо можливої корупції в енергетиці.
 
Про це йдеться у дописі на платформі X.
 
У G7 зазначили, що розраховують на подальше лідерство українського керівництва в антикорупційних реформах, пояснивши: це є ключем до євроатлантичної інтеграції України.
 
Там також додали, що, оскільки російські атаки тривають, країни G7 й надалі підтримуватимуть енергетичну стійкість України.
 
Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження ключових державних підприємств у сфері енергетики. Зокрема, в "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії.
війна в Україніросія окупантикорупція

