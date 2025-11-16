У G7 похвалили Зеленського за підтримку розслідування НАБУ та САП

У G7 зазначили, що розраховують на подальше лідерство українського керівництва в антикорупційних реформах.

Посли держав "Групи семи" привітали готовність президента України Володимира Зеленського підтримати незалежне розслідування НАБУ та САП щодо можливої корупції в енергетиці.

Про це йдеться у дописі на платформі X.

У G7 зазначили, що розраховують на подальше лідерство українського керівництва в антикорупційних реформах, пояснивши: це є ключем до євроатлантичної інтеграції України.

Там також додали, що, оскільки російські атаки тривають, країни G7 й надалі підтримуватимуть енергетичну стійкість України.