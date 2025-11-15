Починаємо перезавантаження держпідприємств у сфері енергетики – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики.

"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", – розповів глава держави.

У "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління.

В "Укргідроенерго" анонсував термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах. Президент також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.