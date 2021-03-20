Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Гарварді навчили штучний інтелект "полювати" на браконьєрів

PAWS використовує дані про браконьєрство з відкритої системи SMART
У Гарвардському університеті розробили систему штучного інтелекту PAWS (Помічник із захисту дикої природи), що передбачає потенційні маршрути, якими рухатимуться браконьєри, на основі даних минулих напрямків.
У Гарварді навчили штучний інтелект "полювати" на браконьєрів Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.

Професор Мілінд Тамбе, співзасновник Центру штучного інтелекту в суспільстві (CAIS) та директор Центру досліджень з обчислень Гарвардського університету, керував розвитком проєкту після участі у конференції Глобальної ініціативи з захисту тигрів у 2013 році.

PAWS використовує дані про браконьєрство з відкритої системи SMART (Інструмент просторового моніторингу та звітування), розробки Всесвітнього фонду дикої природи, та використовує ігри безпеки — підмножину теорії ігор, де гравець повинен оптимізувати обмежені ресурси для пом'якшення загроз та атак — щоб запропонувати маршрути, якими можуть прямувати браконьєри.

Тамбе та його команда вперше випробували PAWS у 2014 році в Національному парку королеви Єлизавети в Уганді. У парку мешкають різні види тварин під загрозою зникнення, а також знаходяться тисячі пасток, встановлених браконьєрами. PAWS працює шляхом розподілу площі парку на окремі квадрати в 1 км. Вона присвоює кожному квадрату коефіцієнт ризику на основі того, де раніше виявляли пастки — ці дані за десять років збираються за допомогою SMART. Програма пропонує маршрути патрулювання через райони з найвищим ризиком. Ці пропозиції змінюються з часом, коли браконьєри пристосовуються до дій рейнджерів.

Як і всі системи машинного навчання, точність PAWS обмежується якістю даних для аналізу. Науковий співробітник Microsoft Шарзад Голамі зауважив, що дані збирають співробітники парку, тому вони часто неточні. Якщо браконьєри добре приховали пастку, її можуть і не знайти, але це не означає, що правопорушень на цій території не було.

Завдяки партнерству з Всесвітнім фондом дикої природи та іншими природоохоронними організаціями, команда Тамбе сподівається впровадити PAWS у близько 600 заповідних територіях у всьому світі, а також розширити її сферу функціонування до охорони морських заповідників та лісів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2021 15:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.