У Греції поблизу Салонік спалахнула масштабна лісова пожежа
05 липня 2026, 14:33
Евакуйовано три населені пункти.
Увечері 4 липня поблизу передмістя Салонік у Греції спалахнула масштабна лісова пожежа. Через стрімке поширення вогню влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів та заклад, у якому перебували люди з особливими потребами.
Про це повідомляє Associated Press.
За інформацією пожежної служби, займання виникло близько 20:30 у гірському яру, після чого через сильний вітер вогонь швидко поширився на рівнинну місцевість, охопивши переважно чагарники.
До ліквідації пожежі залучили близько 115 рятувальників, 38 одиниць спецтехніки, пожежну авіацію та волонтерів. Після настання темряви роботи з гасіння тривали наземними силами.
Через загрозу поширення вогню влада надіслала мешканцям селищ Антуполі, Філотей та Галіні екстрені повідомлення із закликом негайно залишити небезпечну територію. Також було евакуйовано спеціалізований заклад, у якому перебували 157 людей з особливими потребами. Тієї ж ночі поліція затримала 76-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до виникнення пожежі. За даними грецької пожежної служби, під час затримання він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Лісові пожежі регулярно виникають у Греції через спекотне, сухе та вітряне літо. Лише кількома днями раніше, 2 липня, у центральній частині країни внаслідок масштабної пожежі загинули чоловік і його 12-річний син. 4 липня нові осередки займання зафіксували на популярному туристичному півострові Халкідікі та в місті Кілкіс.