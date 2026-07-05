У Греції поблизу Салонік спалахнула масштабна лісова пожежа

Евакуйовано три населені пункти.

Увечері 4 липня поблизу передмістя Салонік у Греції спалахнула масштабна лісова пожежа. Через стрімке поширення вогню влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів та заклад, у якому перебували люди з особливими потребами.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією пожежної служби, займання виникло близько 20:30 у гірському яру, після чого через сильний вітер вогонь швидко поширився на рівнинну місцевість, охопивши переважно чагарники.