У Греції затримали громадянина Грузії за підозрою у шпигунстві на користь росії

Затриманий заявив, що готовий допомагати "батьківщині" за будь-яку винагороду.

59-річного громадянина Грузії, який працював малярем у Греції, затримано в місті Александруполіс за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки. За даними правоохоронців, чоловік багато років проживав у Греції та був завербований восени 2024 року співвітчизником, пов’язаним із ГРУ.

Про це пише Ekathimerini.

Розслідування показало, що підозрюваний протягом щонайменше шести місяців здійснював спостереження за військовими об’єктами в регіоні. На мобільному телефоні були виявлені фотографії техніки та опис вантажів, зокрема тих, що направлялися до України. Матеріали передавалися куратору через зашифровані канали зв’язку. За словами представника влади, затриманий заявив, що готовий допомагати "батьківщині" за будь-яку винагороду. Якій "батьківщині" він мав служити, можна тільки здогадуватися.

Особа, яка нібито займалася вербуванням, також є уродженцем Грузії. За інформацією слідства, він уже виконував завдання на користь російських спецслужб, після чого виїхав до Литви. У березні 2025 року його затримали місцеві правоохоронні органи.

Грецька сторона наголошує, що ключову роль у мотивації затриманого могли відіграти проросійські погляди. Випадок став продовженням серії операцій, у ході яких правоохоронці країн ЄС виявили діяльність осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами.