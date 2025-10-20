У ГУР пояснили, як критична інфраструктура готується до ударів росіян

За його словами, без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти і дальності, повністю забезпечити безпеку наших об’єктів неможливо.

Розвідні дані допомагають якомога краще підготуватись до можливих ударів росіян по критичній інфраструктурі, та максимально зменшити негативні наслідки ворожих обстрілів.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Я знаю, що ви дуже уважно відслідковуєте все, що пов’язано з так званим форматом "Рамштайн" та іншими домовленостями, які ми маємо з партнерами. На сьогодні пріоритет номер один – це засоби протиповітряної оборони. Це всі розуміють – ми, наші партнери, наші союзники", - заявив Скібіцький.

За його словами, без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти і дальності, повністю забезпечити безпеку наших об’єктів неможливо.