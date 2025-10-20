Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ГУР пояснили, як критична інфраструктура готується до ударів росіян

20 жовтня 2025, 16:35
У ГУР пояснили, як критична інфраструктура готується до ударів росіян
Розвідні дані допомагають якомога краще підготуватись до можливих ударів росіян по критичній інфраструктурі, та максимально зменшити негативні наслідки ворожих обстрілів.
 
Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".
 
"Я знаю, що ви дуже уважно відслідковуєте все, що пов’язано з так званим форматом "Рамштайн" та іншими домовленостями, які ми маємо з партнерами. На сьогодні пріоритет номер один – це засоби протиповітряної оборони. Це всі розуміють – ми, наші партнери, наші союзники", - заявив Скібіцький.
 
За його словами, без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти і дальності, повністю забезпечити безпеку наших об’єктів неможливо.
 
"Відповідно, ми маємо інформацію, попереджаємо і наші Повітряні сили, і керівників підприємств критичної інфраструктури, коли планується удар, які сили та засоби можуть бути залучені", - пояснив заступник начальника ГУР МО України.
 
Він також підкреслив, що такі кроки дозволяють, по-перше, підготуватися до можливого удару з боку рф, а по-друге – зробити маневр силами і засобами ППО, щоб гарантовано організувати безпеку та протиповітряну оборону на найважливіших об’єктах.
 
рф останнім часом проводить активні дії на території країн Європи. У ЄС розуміють наскільки важливе своєчасне виявлення, оповіщення та організація системи оборони. Мова йде і про навчання, і про підготовку.
 
Україна формувала свою ППО три роки. Міністри оборони країн-союзників розуміють, що на її створення необхідний комплексний підхід, що потребує часу та навичок.
 
"Тільки спільними зусиллями, у тому числі і з використанням нашого досвіду, можливо забезпечити гарантований протиповітряних захист найбільш критичних об'єктів", - резюмував Скібіцький.

 

