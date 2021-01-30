У конкурсі NASA переміг проєкт молодих інженерів із Дніпра
Загалом на конкурсі було представлено понад 2300 проєктів, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на сайт NASA Space Apps Challenge.
Згідно з інформацією, дніпряни розробили універсальний космічний з'єднувач для дозаправки супутників на орбіті рідиною, газом та електроенергією.
В резюме, представленому на конкурс, зазначається, що середній супутник зв'язку коштує близько 300 мільйонів доларів, приблизно 100 мільйонів доларів - його запуск, працює він близько 15 років. Коли паливо витрачено повністю, супутник не може утримувати орбіту і починає дрейфувати, втрачаючи зв'язок.
Дозаправка дозволить продовжити життєвий цикл супутника, а компаніям і урядам - заощадити гроші на розробку і запуск нового космічного апарату.
Прототип універсального космічного з'єднувача, поданого на конкурс, був надрукований на 3D-принтері з PLA-пластика.
Команда винахідників складається з інженерів з апаратного забезпечення, астрофізиків і розробників. У її складі - 6 учасників: Олена Компанієць, Максим Копистко, Іван Гришко, Кирило Андрієць, Дмитро Іваннік та Роман Малькевич.
Загалом у конкурсі взяли участь 2303 проєкти. З них 8 визнані переможцями. Зокрема, це космічне сканування на наявність форм життя, виявлення пошкоджень критично важливої інфраструктури (затоплень) з використанням супутникових зображень тощо.
До складу журі увійшли експерти NASA та інших космічних агенцій.
Міжнародний космічний конкурс NASA проводиться з 2012 року і є найбільшим у світі хакатоном, в якому розглядаються інноваційні розв'язання проблем, з якими ми стикаємося на Землі й в космосі. У Хакатоны-2020, підсумки якого оголошені в січні цього року, взяло участь 26000 учасників з майже 150 країн.
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