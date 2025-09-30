росія атакувала Дніпро дронами: є загиблий, понад 20 поранених

Пошкоджені майже 20 житлових будинків, гуртожиток, будівлі медичного центру та дитячої стоматології, музей, ліцей, корпуси заклади вищої освіти.

Близько 16:35 30 вересня росіяни атакували місто Дніпро ударними дронами.

Про наслідки атаки повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і мер міста Борис Філатов.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка. Ще 20 людей постраждали.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Президент Володимир Зеленський показав фото та відео наслідків атаки на Дніпро.

"Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - пише Зеленський.

Він вкотре заявив, що кожним таким ударом росіяни доводять, що на них потрібен сильний тиск. А також те, що санкції проти росії мають стати значно боліснішими для агресора.

"І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. росія повинна відповідати за те, що вона робить", - заявив він.