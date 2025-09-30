Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія атакувала Дніпро дронами: є загиблий, понад 20 поранених

30 вересня 2025, 19:27
росія атакувала Дніпро дронами: є загиблий, понад 20 поранених
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Пошкоджені майже 20 житлових будинків, гуртожиток, будівлі медичного центру та дитячої стоматології, музей, ліцей, корпуси заклади вищої освіти.

Близько 16:35 30 вересня росіяни атакували місто Дніпро ударними дронами.

Про наслідки атаки повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і мер міста Борис Філатов.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка. Ще 20 людей постраждали.

Пошкоджені майже 20 житлових будинків, гуртожиток, будівлі медичного центру та дитячої стоматології, музей, ліцей, корпуси заклади вищої освіти. Вогнем охопило офісне приміщення та авто. Знищені дві машини, ще 17 понівечені. Розбиті сотні вікон.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Президент Володимир Зеленський показав фото та відео наслідків атаки на Дніпро.

"Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - пише Зеленський.

Він вкотре заявив, що кожним таким ударом росіяни доводять, що на них потрібен сильний тиск. А також те, що санкції проти росії мають стати значно боліснішими для агресора.

"І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. росія повинна відповідати за те, що вона робить", - заявив він.

війнаДніпроатакаросія загроза

Останні матеріали

Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється