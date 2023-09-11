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ПОЛІТИКА

У кремлі підтвердили, що не готові закінчувати війну проти України шляхом переговорів

11 вересня 2023, 15:59
У кремлі підтвердили, що не готові закінчувати війну проти України шляхом переговорів
Фото: tass.ru
Зараз практично всі європейські столиці "вражені вірусом шаленої русофобії", констатував речник кремля.

Країна-агресор росія не готова закінчувати війну проти України шляхом переговорів.

Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю російським ЗМІ у понеділок, 11 вересня.

Зараз передумов для відновлення переговорів з Україною як не було, так і немає" – заявив він, і не забув додати, що Україні "доведеться починати переговори з визнання тих реалій, що з'явилися з березня 2022 року".

Також Пєсков пожалівся на марність діалогу росії та Заходу в даний час і відсутність каналів для цього.

"У нас немає прямих каналів для діалогу, цей діалог зараз марний, тому що там зараз ніхто не готовий сприймати будь-які аргументи. Там певний дефіцит лідерів, які готові переступити через командну систему, налагоджену в Північноатлантичному альянсі. Але згодом все змінюється. Ми сподіваємося, що згодом умови для відновлення цього діалогу буде створено", – сказав Пєсков.

На його думку, "зараз практично всі європейські столиці вражені вірусом шаленої русофобії".

"Якщо, крім військових бойових методів вирішення наших проблем, з'являться передумови для початку переговорів, ці переговори розпочнуться. Зараз таких передумов немає", – резюмував речник кремля.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з росією. Глава держави готовий до довгої війни.

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