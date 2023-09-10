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"Це поганий момент" для дипломатії: Зеленський про контрнаступ

10 вересня 2023, 20:08
Володимир Зеленський
Попри повільний прогрес у контрнаступі, Захід має зберегти підтримку України, вважає президент.

Про тривалу війну Володимир Зеленський не хоче й думати, а тим паче говорити про таку можливість українцям, які все ще мріють про швидку перемогу. Але саме до цього готується.

Про це він розповів у інтерв'ю The Economist.

"Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", – сказав президент України.

Виступаючи на  конференції YES, міжнародній зустрічі в Києві він пригадав, що торік  під такої зустрічі настрій у всіх був ейфоричним, а новини про успіх українських військ у відтісненні росії від Харківської області лунали з кожного смартфону. Цього року атмосфера зовсім інша. За три місяці свого контрнаступу Україна досягла лише незначного прогресу вздовж надзвичайно важливої ​​південної осі в Запорізькій області, де вона намагається перервати "сухопутний міст" владіміра путіна з росії до Криму.

"Питання про те, скільки часу це займе і чи вдасться, турбує західних лідерів. Вони все ще говорять добрі розмови, обіцяючи, що будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Але у мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі [коли вони говорять] "ми завжди будемо з тобою". Однак, я бачу, що його чи її немає тут з нами", — розповів Зеленський. 

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