У кремлі "серйозно стурбовані" через можливі поставки Україні ракет Tomahawk

Адже така зброя має високу дальність і може нести ядерний заряд, що, на їхню думку, посилює напруження у світі.

В москві заявили, що росія "серйозно стурбована" через можливість постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Про заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков.

"Це особлива зброя може бути як у звичайному, так і в ядерному оснащенні, має високу дальність. росія уважно стежить за заявами, які звучать на Заході, щодо потенційної передачі таких ракет. Зараз дуже напружений момент, і напруга зростає з усіх боків.

Уявіть: ракета з великим радіусом дії злітає ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що російська Федерація повинна думати? Це повинні розуміти й військові експерти за океаном", - сказав секретар кремля.

Пєсков також додав, що росія нібито "відкрита до врегулювання", однак не уточнив, у якому форматі або за яких умов Кремль готовий до діалогу.

Ракети Tomahawk це це високоточні крилаті ракети великої дальності, які можуть уражати цілі на відстані до 1600 км. Вони перебувають на озброєнні армії США та деяких країн НАТО. Станом на жовтень офіційного підтвердження щодо передачі цих ракет Україні не надходило.

Зазначимо, що лише вчора Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk.