Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios

11 жовтня 2025, 19:58
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
Wikipedia
Ці ракети які можуть вражати цілі в глибині рф.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови у суботу порушив із колишнім президентом США Дональдом Трампом питання можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє портал Axios із посиланням на власні джерела. 

За словами одного зі співрозмовників, розмова тривала близько 30 хвилин. Сам Зеленський назвав її "дуже позитивною і продуктивною".

Крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі на відстані понад 1 600 км, дали б Україні стратегічну перевагу, зокрема змогу завдавати ударів по військових об'єктах у глибині російської території. Київ переконаний, що це може змусити Владіміра Путіна повернутися до серйозних переговорів.

Нагадаємо, у МЗС України раніше підтверджували, що триває активне обговорення з Вашингтоном щодо можливого постачання Tomahawk. У Кремлі на це вже відреагували, однак без жорстких заяв.

Зазначимо, що в суботу в обід Зеленський провів телефонну розмову із Трампом.

 

