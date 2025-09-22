У кремлі відхрестились від звинувачень Естонії у порушенні повітряного простору

Пєсков назвав звинувачення безпідставними, хоча Таллінн говорить про серйозну провокацію з боку рф.

Речник президента рф Дмитро Пєсков відкинув звинувачення Естонії в порушенні її повітряного простору російськими винищувачами, назвавши їх "порожніми та безпідставними".

Про це повідомляють російські державні ЗМІ.

Пєсков заявив, що російські військові "діють у суворій відповідності до міжнародних правил", зокрема щодо польотів авіації. Цю заяву в Естонії вже назвали очікуваною спробою кремля уникнути відповідальності.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії та перебували там приблизно 12 хвилин. Таллінн назвав цей інцидент "безпрецедентно зухвалим" і висловив москві рішучий протест.

МЗС Естонії закликало міжнародну спільноту посилити політичний та економічний тиск на росію у відповідь на подібні провокації поблизу кордонів НАТО.

Також в понеділок Литва викликала російського дипломата через порушення повітряного простору Естонії.