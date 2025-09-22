Литва викликала російського дипломата через порушення повітряного простору Естонії

Відтак МЗС Литви вимагає від рф вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.

Міністерство закордонних справ Литви викликало "на килим" тичасово повіреного у справах hосії після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це йдеться у заяві МЗС.

21 вересня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного в справах посольства рф і висловило "рішучий протест" щодо порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею того ж дня.

російському представнику було повідомлено, що Литва вважає ці інциденти грубим порушенням міжнародного права, через яке росія ескалює напруженість у регіоні Балтійського моря.

Відтак МЗС Литви вимагає від рф вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.

Зазначимо, МЗС Латвії також викликало представника російського посольства через цей інцидент.

Нагадаємо, 19 вересня три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там близько 12 хвилин. Інцидент назвали свідомою провокацією, а Таллінн ініціював консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не сподобався» цей випадок.

Два тижні тому російські безпілотники вперше масово порушили повітряний простір Польщі, частина з них подолала сотні кілометрів у глибині країни, після чого польські сили почали їх збивати.

Крім того, в регіоні почастішали інциденти з глушінням GPS, які країни Балтії пов’язують з військовою активністю росії.