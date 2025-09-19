Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — МЗС (оновлено)

19 вересня 2025, 17:48
російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — МЗС (оновлено)
Три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що 19 вересня російські літаки знову вторглися в повітряний простір країни. Це вже четвертий подібний випадок за рік.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Естонії.

Там кажуть, що три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

На тлі цього МЗС викликало тимчасового повіреного рф в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що випадки зальоту російських літаків до Естонії "самі по собі є неприйнятними", але останнє вторгнення, за його словами, "є безпрецедентно зухвалим".

"Усе більш масштабні випробування кордонів і зростаюча агресивність росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску", — додав естонський міністр.

Оновлено

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії, звідки вона родом, трьома російськими винищувачами у пʼятницю.

Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".

"Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією", – додала вона.

Дипломатка сказала, що перебуває на звʼязку з естонським урядом, і пообіцяла з боку ЄС підтримку держав-членів "у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів".

Раніше повідомлялось, що на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. Також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з росією.

Естоніявинищувачіросія загроза

