Естонія збудує протитанковий рів та розглядає закриття кордону з росією

16 вересня 2025, 19:55
Фото: Scanpix / Postimees
До кінця 2027 року планують завершити не лише рів, а й спорудження близько 600 бункерів.

На південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. Також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з росією.

Про це повідомляє  ERR.

Як розповіли у Генштабі, на північному сході країни природним бар’єром виступає річка Нарва, на сході - Чудське озеро, то на південному сході Естонії, щоб зупинити ворога, планується спорудити 40 кілометрів протитанкового рову.

Загалом оборонна зона на східному кордоні Естонії сягатиме приблизно 100 км у довжину та 40 км у глибину від сухопутної межі. Усередині затримувальної огорожі облаштують протитанкові рови, вздовж яких встановлять тетраедри ("зуби дракона") та колючий дріт. 

У Центрі оборонних інвестицій уточнили, що вже цього року буде збудовано два опорні пункти - на північному сході та південному сході країни, кожен з яких складатиметься з 14 бункерів.

Будівництво переважно зосереджене на ділянках із густими лісами. Окрім оборонних функцій, рови використовуватимуть як елемент прикордонного спостереження. При розробці проєкту враховувався досвід війни росії проти України.

Також видання повідомляє, що опозиційна партія Естонії Isamaa (Вітчизна) ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з росією.

Як заявив лідер партії, ініціатива зумовлена загостренням безпекової ситуації через масштабні військові навчання "Захід" у росії та білорусі, а також провокаційні дії москви проти країн НАТО.

Якщо парламент підтримає пропозицію, остаточне рішення має ухвалити уряд Естонії.

кордонЕстоніяросія загроза

