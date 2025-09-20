Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія заперечує порушення повітряного простору Естонії

20 вересня 2025, 09:58
Wikipedia
У відомстві стверджують, що літаки "пролетіли над нейтральними водами Балтійського моря".

У Міністерстві оборони росії заявили, що їхні винищувачі МіГ-31 нібито не порушували повітряний простір Естонії.

Про це пише Reuters.

У відомстві стверджують, що літаки "пролетіли над нейтральними водами Балтійського моря" на маршруті з північного заходу росії до Калінінграда та діяли "у суворій відповідності з міжнародними правилами". За офіційною версією москви, винищувачі пролітали "понад 3 км від острова Вайндлоо" біля узбережжя Естонії.

Втім, офіційний Таллінн повідомив, що три російські МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір країни над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. Естонія передала російському дипломату ноту протесту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору країни росією у 2025 році.

Реакція Заходу

Інцидент викликав гостру реакцію з боку ЄС та НАТО. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа "рішуче відповість на кожну російську провокацію".

Президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію, заявивши журналістам у Білому домі, що йому "не подобається" цей інцидент.

"Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити", – сказав він, додавши, що найближчим часом отримає розгорнутий брифінг та повідомить про результати.

Естоніявинищувачіросія загроза

