У кремлі знову апелюють до "духу Анкориджа" у питанні України

Там вважають, що "прорив" у переговорах можливий лише на основі закритих домовленостей між США і рф, деталей яких не розкривають.

росія вважає можливим ''прорив'' у переговорах щодо завершення війни проти України лише за умови дотримання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа й очільника кремля владіміра путіна в Анкориджі на Алясці.

Про це заявив речник кремля Дмітрій Пєсков.

За словами Пєскова, саме так звані ''розуміння'', досягнуті в Анкориджі, є ключовими для зрушення переговорного процесу.

"Очевидно, що ці розуміння є наріжними і саме вони здатні зрушити процес врегулювання та вивести його на прорив", – сказав він.

Водночас, відповідаючи на уточнювальні запитання, Пєсков не став пояснювати, що саме кремль вкладає в поняття "дух Анкориджа", обмежившись заявою, що "робота триває".

Він також наголосив, що москва наполягає на закритому форматі обговорення всіх питань, пов'язаних із врегулюванням війни.

Речник кремля підкреслив, що згадані ''розуміння'' були озвучені ще напередодні саміту в Анкориджі, однак деталей знову не навів.

Так Пєсков відповів на запитання журналістів про те, чи означає заява міністра закордонних справ рф Сєргєя Лаврова про ''неготовність США'' виконувати свої пропозиції, що ''дух Анкориджа'' фактично втратив силу.

Раніше у понеділок Лавров заявив, що Вашингтон, за твердженням москви, не готовий реалізовувати пропозиції, які нібито були зроблені в Анкориджі. Він поскаржився на запровадження нових санкцій проти росії та дії Заходу щодо російських танкерів.

"Поки що на практиці все виглядає навпаки: вводяться нові санкції, влаштовується "війна" проти танкерів у відкритому морі з порушенням Конвенції ООН з морського права", – заявив Лавров у інтерв'ю міжнародній мережі TV BRICS.

Раніше в москві також заявляли, що навіть за сприятливого перебігу переговорів робота над мирною угодою щодо завершення війни в Україні може тривати щонайменше півтора місяця.