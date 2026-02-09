Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі знову апелюють до "духу Анкориджа" у питанні України

09 лютого 2026, 15:49
У кремлі знову апелюють до
Фото: reuters.com
Там вважають, що "прорив" у переговорах можливий лише на основі закритих домовленостей між США і рф, деталей яких не розкривають.

росія вважає можливим ''прорив'' у переговорах щодо завершення війни проти України лише за умови дотримання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа й очільника кремля владіміра путіна в Анкориджі на Алясці.

Про це заявив речник кремля Дмітрій Пєсков. 

За словами Пєскова, саме так звані ''розуміння'', досягнуті в Анкориджі, є ключовими для зрушення переговорного процесу.

"Очевидно, що ці розуміння є наріжними і саме вони здатні зрушити процес врегулювання та вивести його на прорив", – сказав він.

Водночас, відповідаючи на уточнювальні запитання, Пєсков не став пояснювати, що саме кремль вкладає в поняття "дух Анкориджа", обмежившись заявою, що "робота триває". 

Він також наголосив, що москва наполягає на закритому форматі обговорення всіх питань, пов'язаних із врегулюванням війни.

Речник кремля підкреслив, що згадані ''розуміння'' були озвучені ще напередодні саміту в Анкориджі, однак деталей знову не навів.

Так Пєсков відповів на запитання журналістів про те, чи означає заява міністра закордонних справ рф Сєргєя Лаврова про ''неготовність США'' виконувати свої пропозиції, що ''дух Анкориджа'' фактично втратив силу.

Раніше у понеділок Лавров заявив, що Вашингтон, за твердженням москви, не готовий реалізовувати пропозиції, які нібито були зроблені в Анкориджі. Він поскаржився на запровадження нових санкцій проти росії та дії Заходу щодо російських танкерів.

"Поки що на практиці все виглядає навпаки: вводяться нові санкції, влаштовується "війна" проти танкерів у відкритому морі з порушенням Конвенції ООН з морського права", – заявив Лавров у інтерв'ю міжнародній мережі TV BRICS.

Раніше в москві також заявляли, що навіть за сприятливого перебігу переговорів робота над мирною угодою щодо завершення війни в Україні може тривати щонайменше півтора місяця.

РосіявійнаКремль

Останні матеріали

Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється