У Криму засудили військових рф, які не захотіли воювати проти України

Російські військові отримали 3,4 і 3,5 року колонії.

Суд над військовими відбувся у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається у повідомленні, йдеться про двох двоюрідних братів – військовослужбовців Білогірського гарнізону Амурської області рф.

"Реалізуючи задумане, Котови 26 вересня 2022 року відмовилися виконати наказ заступника командира бригади з військово-політичної роботи про вибуття для виконання завдань щодо утримання зайнятих кордонів у батальйонних районах оборони для недопущення прориву супротивника"- йдеться у повідомленні.

Їх засудили за кримінальною статтею "невиконання наказу". Свою вину вони визнали частково.