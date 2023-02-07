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У Криму засудили військових рф, які не захотіли воювати проти України

07 лютого 2023, 15:51
У Криму засудили військових рф, які не захотіли воювати проти України
Фото: з вільного доступу
Російські військові отримали 3,4 і 3,5 року колонії.

Суд над військовими відбувся у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається у повідомленні, йдеться про двох двоюрідних братів – військовослужбовців Білогірського гарнізону Амурської області рф. 

"Реалізуючи задумане, Котови 26 вересня 2022 року відмовилися виконати наказ заступника командира бригади з військово-політичної роботи про вибуття для виконання завдань щодо утримання зайнятих кордонів у батальйонних районах оборони для недопущення прориву супротивника"- йдеться у повідомленні.   

Їх засудили за кримінальною статтею "невиконання наказу". Свою вину вони визнали частково. 

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