CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві батьки школярів можуть обрати форму навчання для своїх дітей та змінити вибір протягом навчального року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві батьки зможуть самостійно обирати та змінювати на дистанційну або очну форму навчання для дітей
Усі міські програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки, збережені у повному обсязі
Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.
"Примушення до тієї чи іншої форми навчання в столиці не буде. Батьки самі обиратимуть, як навчатиметься дитина: офлайн, онлайн чи за індивідуальною формою. Змінити форму навчання дитини можна і протягом навчального року", - ідеться в повідомленні.
Як зауважили у КМДА, до нового навчального року в умовах воєнного стану готуються 1 тис. 252 освітні установи. Більшість шкіл знаходиться в процесі обрання формату навчання. На їхні рішення місто очікує протягом 10 днів.
"Усі міські програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки, збережені у повному обсязі. Роботи за цими програмами тривають і будуть завершені вчасно", - сказано в повідомленні.
До початку навчального року мають бути підготовлені абсолютно всі освітні установи Києва.
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10 08 2022 16:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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