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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї народилися перші свині з клітинами мавпи

"Це перший подібний звіт про багаторічні химери мавпи-свині"
У китайській лабораторії вперше народилися живими дві свині з клітинами мавпи, однак вони померли за тиждень.
У Китаї народилися перші свині з клітинами мавпи zaxid.media

Про це повідомляє New Scientist, передає "Громадське".

Щоб створити таких гібридів, на четвертий день після зачаття науковці ввели ембріонам свиней штучно вирощені клітини мавп.

Клітини ввели в понад 4000 ембріонів. ДНК макак-крабоїдів містилися у серці, печінці, легенях та шкірі поросят.

У результаті народилося лише 10 особин, з них двоє — гібридів з низьким співвідношенням клітин: одна мавпяча клітка на 1000 чи 10 тисяч клітин свині.

Головна мета цього дослідження — навчитися вирощувати людські органи всередині тварин, наприклад, свиней.

У 2017 році вчені намагалися додати в організм свиней клітини людини. З етичних міркувань ембріонам дозволили розвиватися лише протягом місяця. Зазначається, що мозок такого гібриду може частково вважатися людським.

Нагадаємо, що постійне фарбування волосся та використання випрямлячів може підвищити ризик виникнення раку молочної залози. Особливо це стосується темношкірих жінок.

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09 12 2019 13:40
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