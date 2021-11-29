У Китаї пропагандистський фільм про військову поразку США став найкасовішим в історії країни

У Китаї пропагандистський фільм "Битва на озері Чанджін" про поразку армії США зібрав 892 мільйони доларів та став найкасовішим в історії країни.

Люди проходять повз афіші фільму про корейську війну "Битва на озері Чанджін" у кінотеатрі в Пекіні, Китай, 1 жовтня 2021 року Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Про це пише New York Post, зазначає "Громадське".

На створення цього тригодинного фільму витратили 200 мільйонів доларів з китайського бюджету. Стрічку почали показувати у кінотеатрах 30 вересня. З того часу він перевершив попереднього рекордсмена - бойовика 2017 року під назвою "Воїн-вовк II", який зібрав 882 мільйони доларів.

Крім того, цей фільм став найкасовішим фільмом 2021 року у світі. Він навіть перевершв новий фільм про Джеймса Бонда "007: Не час помирати!".

Стрічка базується на реальній події - битві під водосховищем Чосін, яка сталася під час Корейської війни. Це 17-денне зіткнення відбулося наприкінці 1950 року - невдовзі після вступу у війну комуністичного Китаю, який вирішив підтримати Північну Корею.

Зрештою 120 тисяч китайських військових оточили та атакували армію США та їхніх союзників. Американцям тоді вдалося прорватися, але довелося покинути цей регіон та Північну Корею загалом.

Трохи контексту

Цей фільм вийшов на тлі напруження стосунків між Пекіном та Вашингтоном. Так, очільник Китаю Сі Цзіньпін у жовтні заговорив про "возз'єднання" з Тайванем. А згодом Байден заявив, що захищатиме Тайвань, якщо Китай нападе на країну.

Це вже не перша така заява Китаю, але зараз Тайвань звітує про посилення напруженості між країнами та збільшення китайських військових літаків у своїй зоні ідентифікації ППО.

До того ж стало відомо, що військові США щонайменше рік перебувають на Тайвані, де таємно навчають місцеві сили. Байден навіть заявив, що розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. Водночас видання The Diplomat зазначає, що китайські громадяни почали більше схвалювати можливість військових конфліктів.

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