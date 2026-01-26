У Китаї розслідують витік ядерних секретів до США – WSJ

Китайського високопоставленого генерала Чжана Юся підозрюють у передачі Сполученим Штатам технічних даних про ядерну зброю КНР.

За даними The Wall Street Journal, одного з найвищих військових керівників Китаю — генерала Чжана Юся - звинувачують у витоку секретної інформації про ядерну програму КНР до США, а також у масштабній корупції.

Про це інформує газета The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела

Як повідомляє видання, Чжан Юсь перебуває під слідством за підозрою у передачі Сполученим Штатам ключових технічних даних про ядерну зброю Китаю. Це звинувачення було озвучене під час закритого брифінгу для вищого військового керівництва країни й стало, за словами джерел, найшокуючішим епізодом справи.

Розслідування було офіційно оголошене Міністерством національної оборони Китаю невдовзі після брифінгу. У заяві відомства йдеться про "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів", однак без конкретизації. Чжан Юсь раніше вважався одним із найближчих і найнадійніших військових союзників лідера КНР Сі Цзіньпіна.

За інформацією джерел WSJ, генерала також підозрюють у створенні внутрішніх політичних угруповань у Збройних силах, зловживанні владою в Центральній військовій комісії Компартії Китаю та масштабній корупції в оборонних закупівлях. Зокрема, йдеться про отримання великих хабарів за сприяння кар’єрному зростанню в системі військових контрактів.

Окрему увагу слідчі приділяють діяльності Чжана на посаді керівника структури, відповідальної за дослідження, розробку й закупівлю військової техніки. За даними джерел, він міг отримувати значні суми грошей в обмін на призначення та підвищення посадовців, зокрема колишнього міністра оборони Лі Шанфу.

Частина доказів у справі Чжана, як стверджується, походить від Гу Цзюня, колишнього очільника державної корпорації China National Nuclear Corp., яка контролює цивільні та військові ядерні програми Китаю. Минулого тижня Пекін також оголосив про розслідування щодо Гу за аналогічними звинуваченнями.

Крім того, за дорученням Сі Цзіньпіна спеціальна слідча група перевіряє діяльність Чжана під час його командування військовим округом Шеньян у 2007–2012 роках. За даними джерел, слідчі навмисно розмістилися поза військовими базами, щоб уникнути впливу його мережі підтримки.

Влада також вилучила мобільні пристрої в офіцерів, які були пов’язані з Чжаном, а також у генерала Лю Чженьлі, начальника Об’єднаного штабу, щодо якого також оголошено розслідування.

WSJ зазначає, що з літа 2023 року китайська влада проводить масштабну чистку в армії та оборонній промисловості. За офіційними даними, за останні два з половиною роки понад 50 високопоставлених військових і керівників оборонного сектору були усунені з посад або стали фігурантами розслідувань.