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У Литві виявили дрон, який 5 днів тому порушив кордон з білоруссю

01 серпня 2025, 17:08
У Литві виявили дрон, який 5 днів тому порушив кордон з білоруссю
Фото: news.mail.ru
За попередніми даними, це був дрон типу "Шахед".

У п’ятницю, 1 серпня, безпілотник, що на початку тижня залетів із ілорусі до Литви, був знайдений на полігоні Гайжунай у Йонавському районі. 

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне підтвердила знахідку. 

"Ми підтверджуємо, що безпілотник виявлено. Детальніша інформація буде надана найближчим часом", – заявила вона.

За попередніми оцінками, знайдений апарат схожий на російський дрон типу "Шахед". На місце події прибули військові слідчі та сапери для проведення експертизи.

Нагадаємо, що 28 липня мешканці прикордонної з білоруссю території повідомили поліцію про помічений безпілотник. Відео свідка також вказує на схожість дрона з типом "Шахед".

Інцидент стався ще 28 липня: жителі литовського прикордоння повідомили поліцію про звук і політ об’єкта, схожого на дрон. Один зі свідків зафільмував пристрій, який, за попередніми ознаками, нагадує дрон-камікадзе типу "Шахед".

Після події стало відомо, що Литва збирається посилити ППО через інцидент із російським дроном.

 

Литвашахед

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