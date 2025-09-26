Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У МАГАТЕ заявили про вибух дрона за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС

26 вересня 2025, 10:05
У МАГАТЕ заявили про вибух дрона за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС
Фото: dpa
Внаслідок вибуху пошкоджені прилеглі металеві конструкції та вибиті вікна в автівках поблизу
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що вночі за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції вибухнув збитий безпілотник. 
 
Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
 
Зазначається, що пізно вчора ввечері та рано вранці в зоні спостереження помітили 22 безпілотні літальні апарати, деякі з яких наближалися до місця розташування на відстані всього півкілометра. 
 
Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00. Вранці експерти зафіксували на місці падіння одного із дронів вирву розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра.
 
За словами експертів, сусідні металеві конструкції були вражені осколками, а вікна авто поблизу зони удару були розбиті. Також була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кіловольт (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було. Повідомлень про жертв також не надходило.
 
"Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів", – сказав Гроссі.
 
Південноукраїнська АЕС є однією із трьох діючих атомних електростанцій України. Наразі три її енергоблоки працюють на повну потужність.

 

війна в Україніросія окупантиМАГАТЕ

Останні матеріали

Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 23:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється