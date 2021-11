У Міноборони спрогнозували, коли російських військ біля України стане більше

Вже цієї зими, у грудні 2021 року - січні 2022-го, як з’ясувала українська розвідка, Росія планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною. У Міністерстві оборони запевняють, що все під контролем.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері "Україна 24", цитуючи слова розвідки, повідомляє "Громадське".

Вона зазначила, що нинішню ситуацію з передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі.

"Ситуація контролюється і станом на зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь-який момент ризик існує, ми живемо у стані війни. Розвідка відстежує рух цих сил", - стверджує посадовиця.

За її словами, впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону з Україною збройні сили РФ проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань.

Мовляв, рух, який зараз фіксують ЗМІ, пов'язаний із тим, що певний час озброєння і техніка зберігалися у певному місці. Українцям не слід хвилюватися, адже ситуація під контролем, додала Маляр.

Заступниця міністра уточнила, що довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини Росія постійно дислокує приблизно 90 тисяч солдатів.

Стягнення російських військ

Ще з квітня 2021 року біля кордону з Україною та в окупованому Криму відбувалося значне підвищення військової активності. Тоді українська розвідка повідомляла, що РФ готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі.

22 квітня Росія оголосила, що починає відводити своїх військових від кордонів України, де вони нібито зібралися для військових навчань. Проте Київ у травні, а потім у вересні заявив, що російська армія залишається біля українського кордону.

Нещодавно The Washington Post написало, що Росія знову почала стягувати свої війська до кордону з Україною після завершення військових навчань із Білоруссю "Захід-2021". Журналіст Крістіан Тріберт із The New York Times та видання Politico повідомили про супутникові знімки, які нібито підтверджують стягування російських військ і техніки до кордонів.

А експерт групи Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов розповів, що розслідувачі також помітили певні рухи російських військових у напрямку кордону України.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони не зафіксувало додаткового перекидання російських сил до кордону з Україною.

Нагадаємо, що російські військові вчергове починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України.