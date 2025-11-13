У Міноборони України проведуть нові обшуки в межах розслідування корупційних закупівель – Politico

У публікації наголошується, що Україна перебуває в ситуації політичної нестабільності та зростаючого галасу через звинувачення в корупції.

У Міністерстві оборони України найближчим часом пройдуть нові обшуки в рамках розслідування завищених контрактів на закупівлі.

Про це в четвер, 13 листопада, пише Politico з посиланням на людей, близьких до розслідування.

У публікації наголошується, що Україна перебуває в ситуації політичної нестабільності та зростаючого галасу через звинувачення в корупції.

Так, цього тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провели низку обшуків і повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

"Корупція у сфері оборонних закупівель також потрапила в поле зору слідчих", — зазначає Politico.

За словами джерел видання, які побажали зберегти анонімність, найближчим часом у Міноборони «пройдуть нові обшуки під час розслідування завищених закупівельних контрактів».

У коментарі Politico іноземний радник українського уряду зазначив, що «все це відбувається у вкрай невідповідний час», оскільки "Брюсселю належить вирішити питання про збільшення фінансування Києва".

"Це створює для українців величезні проблеми з тим, щоб переконати західних союзників продовжувати фінансування", — сказав співрозмовник Politico.

Він додав, що привід поставити запитання щодо доцільності фінансування з’являється і серед тих, "хто в натовпі MAGA (Make America Great Again, гасло передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році та однойменний ультраконсервативний рух його прихильників у США — ред.), і для тих, хто в Центральній Європі, наприклад, угорців".

У статті також наводиться думка колишнього українського посадовця, чиє ім'я не розкривається, який вважає, що західне фінансування та постачання зброї триватимуть, оскільки Україна "занадто велика, щоб дати їй впасти".

Однак за лаштунками Брюссель буде дуже ясно висловлювати своє невдоволення і щільніше пов’язувати фінансування деяких майбутніх проєктів із реформами, зазначає Politico.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на "Енергоатом". Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а "відкат" сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.