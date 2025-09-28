Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Молдові стартували парламентські вибори

28 вересня 2025, 13:13
У Молдові стартували парламентські вибори
Фото: ria.ru
У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати

У Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки.

Про це повідомляє News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між:
 
  • Партія "Дія і солідарність" (PAS) – чинна провладна партія.
  • Патріотичний блок – коаліція, яка складається з соціалістів, комуністів, партії "Серце Молдови" та партії "Майбутнього Молдови".
 
За кілька днів до виборів Апеляційна палата Кишинева призупинила діяльність партії "Серце Молдови" через підозри у незаконному фінансуванні. На цій підставі Центральна виборча комісія (ЦВК) зняла цю партію з виборів.
 
Згідно з останніми опитуваннями, високі шанси пройти до парламенту також мають "Наша партія" та Блок "Альтернатива". Ці політичні сили, за даними різних досліджень, можуть набрати від 4 до 10% голосів.
 
Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо явка виборців складе не менше 30%. У Молдові: З 7:00 до 21:00 працюватимуть 1973 виборчі дільниці. З них 12 дільниць відкрито спеціально для мешканців придністровського регіону. Громадяни можуть перевірити свою дільницю онлайн на сайті verifica.cec.md, ввівши свій IDNP.
 
Для голосування громадян Молдови за кордоном відкрито 301 дільницю. Найбільша кількість дільниць знаходиться в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) та Румунії (23). У 10 країнах, зокрема у США та Канаді, також передбачено голосування поштою.

 

вибориМолдовавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється