У Молдові стартували парламентські вибори

У Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки.

Про це повідомляє News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між:

За кілька днів до виборів Апеляційна палата Кишинева призупинила діяльність партії "Серце Молдови" через підозри у незаконному фінансуванні. На цій підставі Центральна виборча комісія (ЦВК) зняла цю партію з виборів.

Згідно з останніми опитуваннями, високі шанси пройти до парламенту також мають "Наша партія" та Блок "Альтернатива". Ці політичні сили, за даними різних досліджень, можуть набрати від 4 до 10% голосів.

Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо явка виборців складе не менше 30%. У Молдові: З 7:00 до 21:00 працюватимуть 1973 виборчі дільниці. З них 12 дільниць відкрито спеціально для мешканців придністровського регіону. Громадяни можуть перевірити свою дільницю онлайн на сайті verifica.cec.md, ввівши свій IDNP.

Для голосування громадян Молдови за кордоном відкрито 301 дільницю. Найбільша кількість дільниць знаходиться в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) та Румунії (23). У 10 країнах, зокрема у США та Канаді, також передбачено голосування поштою.